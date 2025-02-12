Молодым украинцам дали возможность служить только в пехоте

«Страна.ua»: Молодые украинцы смогут служить только в пехотных бригадах ВСУ

Молодые украинцы смогут служить только в пехотных бригадах Вооруженных сил страны (ВСУ) в рамках контрактов для лиц возрастом от 18 до 25 лет. На это обратило внимание украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что молодым жителям республики предложили выбрать одну из шести бригад украинской армии, в которой бы они хотели служить. В список попали 72-я, 28-я и 92-я отдельные механизированные, а также 95-я отдельная десантно-штурмовая, 38-я отдельная морской пехоты и 10-я отдельная горно-штурмовая бригады.

Как отметили журналисты, все шесть подразделений сражаются на передовой. При этом молодые украинцы не могут выбрать воинские соединения, не находящиеся на фронте, например в войсках Противовоздушной обороны или на флоте.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев прорабатывает выгодные контракты в Вооруженные силы страны (ВСУ) для молодых украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. По его словам, данным вопросом занимаются боевые бригады совместно с министерством обороны страны.

Позже украинский лидер рассказал, что молодым людям, заключившим контракт с ВСУ, будут выплачивать около миллиона гривен за год. Кроме того, им пообещали предоставить право на поступление в вузы без экзаменов и ипотеку на специальных условиях.