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16:56, 12 февраля 2025Экономика

На Украине назвали срок возможного начала добычи привлекшего Трампа металла

На Украине заявили, что для начала добычи лития понадобится не менее 5-10 лет
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Даже при оптимистичном сценарии Украине для начала добычи редкоземельных металлов потребуется от 5 до 10 лет. Речь, в частности, идет о литии. Соответствующий комментарий местного эксперта по международным вопросам Юрия Романюка приводит ТАСС.

Специалист напомнил о времени, необходимом на разведку, а также о том, что в случае, например, с литием «требуются отдельные технологические обработки». Также он акцентировал, что украинские силы контролируют только 30 процентов месторождений редкоземельных металлов, которые в Киеве считают своими.

В начале февраля американский президент Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в получении украинских металлов в обмен на предоставляемую стране помощь. Доступ к привлекшим его ресурсам планируется получить вне зависимости от того, каким будет исход боевых действий и возможных переговоров. Республиканец уже объявил, что первым представителем его администрации, посетившим Киев, станет глава Минфина Скотт Бессент, которому, как пишет Bloomberg, поручено провести первоначальные обсуждения вопроса.

Одно из крупнейших в Европе Шевченковское месторождение литиевых руд перешло под контроль российских военных в начале января. По словам Дениса Пушилина, главы ДНР, на территории которой расположены залежи, к разработкам месторождений пока приступать рано, поскольку в первую очередь необходимо разминировать территорию.

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