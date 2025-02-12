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17:04, 12 февраля 2025Экономика

Назван путь получения российского газа Украиной

Глава МИД Бланар: Украина получает российский газ транзитом через Словакию
Вячеслав Агапов

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Российский газ попадает на Украину транзитом через Словакию. Путь, по которому страна продолжает получать российское топливо, назвал министр иностранных и европейских дел республики Юрай Бланар, его слова приводит ТАСС.

По словам главы МИД Словакии, Киев приобретает газ за рубежом, после чего он прокачивается на ее территорию. По данным информационного агентства SITA, поставки с 6 февраля осуществляются транзитом через трубопровод Вояны-Ужгород.

«Через словацкую территорию течет российский газ на Украину, который она приобрела за рубежом», — заявил Бланар.

С начала 2025 года единственным маршрутом для поставки российского трубопроводного газа в ЕС является «Балканский поток», принимающий топливо из «Турецкого потока». Поставки российского топлива в регион по этому пути стабильно растут. Экспорт по этому направлению осуществляется в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что у страны есть моральное право прекратить транзит газа на Украину. Свою позицию Фицо обосновал тем, что Братислава в настоящее время решает вопрос прекращения транзита российского газа через Украину, в то время как Европейский союз «выставляет себя дураками».

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