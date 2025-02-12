Названо имя самого нелюбимого американцами президента

Gallup: Американцы назвали Байдена самым нелюбимым президентом США

Бывший американский лидер Джо Байден назван самым нелюбимым из ныне живущих президентов США. Это следует из данных социологической службы Gallup.

Согласно результатам исследования, о нелюбви к Байдену заявили 57 процентов американцев, 39 процентов высказались положительно о его деятельности на президентском посту, а 4 процента воздержались от ответа.

При этом 59 процентов американцев одобряют работу бывшего президента и соратника Байдена по Демократической партии Барака Обамы. Негативно высказались о нем 36 процентов.

Ранее бывший вице-президент США Камала Харрис разочаровалась из-за слов Байдена о том, что он на ее месте победил бы на прошедших президентских выборах.