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13:03, 12 февраля 2025Мир

Названо имя самого нелюбимого американцами президента

Gallup: Американцы назвали Байдена самым нелюбимым президентом США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chip Somodevilla / Reuters

Бывший американский лидер Джо Байден назван самым нелюбимым из ныне живущих президентов США. Это следует из данных социологической службы Gallup.

Согласно результатам исследования, о нелюбви к Байдену заявили 57 процентов американцев, 39 процентов высказались положительно о его деятельности на президентском посту, а 4 процента воздержались от ответа.

При этом 59 процентов американцев одобряют работу бывшего президента и соратника Байдена по Демократической партии Барака Обамы. Негативно высказались о нем 36 процентов.

Ранее бывший вице-президент США Камала Харрис разочаровалась из-за слов Байдена о том, что он на ее месте победил бы на прошедших президентских выборах.

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