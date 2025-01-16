Байден разочаровал Харрис заявлением о выборах

WSJ: Харрис разочарована словами Байдена, что он бы победил на выборах

Вице-президент США Камала Харрис разочарована словами действующего американского лидера Джо Байдена о том, что он на ее месте победил бы на прошедших президентских выборах. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Вице-президент Камала Харрис сказала близким союзникам и членам семьи, что разочарована недавним заявлением президента Байдена о том, что он выиграл бы выборы в 2024 году», — утверждается в публикации.

Издание приводит ранее сделанные Байденом высказывания о способности выиграть выборы в случае, если бы он не вышел из предвыборной гонки. В частности, американский лидер заявил, что, судя по опросам, смог бы обогнать избранного президента Дональда Трампа по количеству голосов. Кроме того, Байден позже отметил, что снял свою кандидатуру, чтобы сохранить единство демократов, несмотря на свою уверенность в победе.

При этом пресс-секретарь Харрис Кирстен Аллен сообщила, что Байден и Харрис «установили тесные рабочие отношения как партнеры по управлению страной, но они также построили крепкую дружбу, которая продолжается и сегодня».

Ранее президент США заявил, что Харрис сможет баллотироваться на пост главы государства на следующих выборах, которые пройдут через четыре года.