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03:10, 11 января 2025Мир

Байден оценил возможность Харрис баллотироваться в президенты на следующих выборах

Байден заявил, что Харрис сможет баллотироваться в президенты через четыре года
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ting Shen / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден выразил мнение, что вице-президент Камала Харрис сможет баллотироваться на пост главы государства на следующих выборах, которые пройдут через четыре года, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что она способна снова баллотироваться через четыре года», — заявил он, отметив, что решение о том, стоит ли ей участвовать в следующих президентских выборах она должна принять сама.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон и Киев ожидали переговоров с Москвой об урегулировании конфликта на Украине вне зависимости от итогов выборов в США и победы как Дональда Трампа, так и его оппонента Камалы Харрис. Также уточняется, что расширение военной помощи Украине также напрямую связано с гипотетическими переговорами.

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