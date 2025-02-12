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15:55, 12 февраля 2025Мир

Помилованный американец назвал Путина великодушным государственником

Фогель: Путин мыслил как великодушный государственник, даровав помилование
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Марк Фогель

Марк Фогель. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент России Владимир Путин проявил себя как великодушный государственник, даровав помилование. Об этом заявил освобожденный гражданин США Марк Фогель в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом, передает The Washington Post (WP).

«Президент Путин был очень великодушен и мыслил как государственник, даровав мне помилование», — подчеркнул освобожденный.

Фогель добавил, что «навсегда будет в долгу» перед американским лидером, и выразил благодарность специальному посланнику президента США Стиву Уиткоффу за участие в обмене.

Ранее стало известно, что Уиткофф посетил Москву для переговоров по возвращению Фогеля, мужчина был осужден в России за контрабанду наркотиков. В Белом доме назвали возвращение Фогеля проявлением доброй воли с российской стороны.

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