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10:39, 12 февраля 2025Спорт

Появилось видео конфликта с участием комментатора Скворцова в Новосибирске

Появилось видео конфликта с участием Романа Скворцова в Новосибирске
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В сети появилось видео конфликта с участием комментатора Романа Скворцова в Новосибирске, после которого он оказался в реанимации. Ролик опубликовала «Комсомольская правда».

На видео комментатор общается с компанией мужчин на улице, драки на кадрах нет. После разговора Скворцов попытался зайти обратно в бар, но упал на крыльце. Затем к нему подбежали прохожие и вызвали скорую.

10 февраля стало известно, что по факту инцидента с участием Скворцова возбуждено уголовное дело. Его завели по части 1 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ.

Журналиста госпитализировали с ушибом мозга и гематомой 9 февраля. Уточнялось, что Скворцов не помнит обстоятельств произошедшего.

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