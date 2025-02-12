Появилось видео конфликта с участием комментатора Скворцова в Новосибирске

Появилось видео конфликта с участием Романа Скворцова в Новосибирске

В сети появилось видео конфликта с участием комментатора Романа Скворцова в Новосибирске, после которого он оказался в реанимации. Ролик опубликовала «Комсомольская правда».

На видео комментатор общается с компанией мужчин на улице, драки на кадрах нет. После разговора Скворцов попытался зайти обратно в бар, но упал на крыльце. Затем к нему подбежали прохожие и вызвали скорую.

10 февраля стало известно, что по факту инцидента с участием Скворцова возбуждено уголовное дело. Его завели по части 1 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ.

Журналиста госпитализировали с ушибом мозга и гематомой 9 февраля. Уточнялось, что Скворцов не помнит обстоятельств произошедшего.