Премьер-министр Молдавии призвал ускорить интеграцию страны в Евросоюз

Премьер Речан: Власти Молдавии должны ускорить интеграцию страны в Евросоюз

Молдавские власти должны ускорить процесс обеспечения энергетической безопасности страны и ее интеграции в европейский энергорынок. С таким заявлением выступил премьер-министр республики Дорин Речан, пишет РИА Новости.

«Власти должны ускорить реализацию проектов, которые обеспечат энергетическую независимость Молдавии, полную интеграцию в европейский энергетический рынок», — уточнил он.

По словам Речана, молдавские власти имеют четкое видение и предпринимают конкретные шаги, чтобы граждане страны были постоянно обеспечены газом и электроэнергией и получали выгоду от максимально низких цен.

4 февраля стало известно, что Евросоюз выделит Молдавии самый большой за всю историю пакет помощи. Всего ЕС выделит республике около 1,8 миллиарда евро в несколько этапов. Часть суммы официальный Кишинев направит на поддержку реформ.

В конце прошлого года лидеры стран Евросоюза поручили Еврокомиссии срочно рассмотреть возможность помощи энергетическому сектору Молдавии.