Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии рассмотреть помощь Молдавии в энергетике

Лидеры ЕС поручили ЕК в срочном порядке рассмотреть помощь Молдавии в энергетике

Лидеры стран Евросоюза поручили Еврокомиссии срочно рассмотреть возможность помощи энергетическому сектору Молдавии. Об этом сказано в документе по итогам последнего в 2024 году саммита стран ЕС в Брюсселе, пишет РИА Новости.

«Евросовет призывает Еврокомиссию неотложно рассмотреть пути оказания помощи Молдавии в укреплении ее энергетической безопасности», — указывается в заявлении.

Ранее экс-премьер Молдавии Василий Тарлев заявил, что энергетический кризис в республике вызван санкциями Евросоюза и остановкой прокачки российского газа через украинскую территорию. По словам политика, прекращение поставок газа из РФ для Приднестровского региона не позволит вырабатывать необходимое электричество.

В Молдавии 16 декабря вступило в силу решение парламента о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) сроком на 60 дней в связи со сложной ситуацией в энергетике. До этого, в ночь на пятницу, 13 декабря, парламент Молдавии по инициативе премьер-министра страны Дорина Речана решил ввести чрезвычайное положение сроком на 60 дней.