Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:07, 20 декабря 2024Мир

Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии рассмотреть помощь Молдавии в энергетике

Лидеры ЕС поручили ЕК в срочном порядке рассмотреть помощь Молдавии в энергетике
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Лидеры стран Евросоюза поручили Еврокомиссии срочно рассмотреть возможность помощи энергетическому сектору Молдавии. Об этом сказано в документе по итогам последнего в 2024 году саммита стран ЕС в Брюсселе, пишет РИА Новости.

«Евросовет призывает Еврокомиссию неотложно рассмотреть пути оказания помощи Молдавии в укреплении ее энергетической безопасности», — указывается в заявлении.

Ранее экс-премьер Молдавии Василий Тарлев заявил, что энергетический кризис в республике вызван санкциями Евросоюза и остановкой прокачки российского газа через украинскую территорию. По словам политика, прекращение поставок газа из РФ для Приднестровского региона не позволит вырабатывать необходимое электричество.

В Молдавии 16 декабря вступило в силу решение парламента о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) сроком на 60 дней в связи со сложной ситуацией в энергетике. До этого, в ночь на пятницу, 13 декабря, парламент Молдавии по инициативе премьер-министра страны Дорина Речана решил ввести чрезвычайное положение сроком на 60 дней.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин предложил устроить в Киеве дуэль «Орешника» и западных систем ПВО. Зеленский ответил оскорблением

      Путин призвал обеспечить прикрытие предприятий ОПК

      На Западе встал вопрос о российских журналистах после прямой линии с Путиным

      Невестка Виктории Бекхэм снялась топлес для модного журнала

      Евросоюз потратил на Украину 130 миллиардов евро

      На Западе рассказали о недипломатических действиях Каллас в отношении России

      США допустили усиление боеготовности ядерных сил из-за России

      Путин высказался о разжигании национальной розни

      Счастливчик выиграл 14 миллиардов рублей в лотерею и заскучал

      Названо число находящихся в оккупации в Судже мирных жителей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше