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12:37, 12 февраля 2025Интернет и СМИ

Приложение Газпромбанка вернулось в AppStore

Приложение Газпромбанка появилось в магазине AppStore под названием YourShopper
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Приложение Газпромбанка вернулось в онлайн-магазин AppStore. Об этом организация сообщила в своем Telegram-канале.

Сообщается, что сервис онлайн-банкинга можно найти в AppStore под названием YourShopper. «В нем появились виджеты, а карты, вклады и счета теперь расположены в удобных вкладках на главном экране — на нем же теперь доступна функция поиска», — также говорится в сообщении.

Также представители банка рассказали, что новая версия приложения будет доступна и для устройств на базе операционной системы Android. При этом владельцам этих смартфонов посоветовали удалить старое приложение, прежде чем устанавливать обновленную программу.

В феврале 2024 года владельцев устройств на операционной системе iOS предупредили о поддельном приложении Газпромбанка. Компания призвала тех пользователей, кто успел скачать программу, удалить данные и само приложение.

Предыдущая версия приложения банка была удалена в ноябре 2024 года.

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