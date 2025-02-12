Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:35, 12 февраля 2025Культура

Прохор Шаляпин предложил сжечь российских знаменитостей на костре

Певец Прохор Шаляпин заявил, что сжег бы на костре представителей шоу-бизнеса
Ольга Коровина

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Певец и шоумен Прохор Шаляпин высказался о российском шоу-бизнесе, призвав сжечь артистов на костре. Об этом он заявил в подкасте «ЧЕРНОЕ/БЕЛОЕ».

Шаляпин выступил в защиту блогера Анастасии Ивлеевой, организатора скандальной «голой вечеринки». По словам артиста, он до сих пор не понимает, почему Анастасия подверглась настолько жесткой критике. Сам Прохор встретил ее в 2024 году и посчитал искренней и доброй девушкой.

«Я бы сжег на костре других людей. Несложно догадаться, кого», — заявил певец.

Шаляпин добавил, что российский шоу-бизнес стал «исчадием ада». «Каждый день эти мартышки скачут, пляшут. Я бы сослал их куда-нибудь копать траншеи», — сказал артист, уточнив, что на сцене остались бы только актриса Анна Калашникова, балерина Анастасия Волочкова и сам Прохор.

Ранее сообщалось, что певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал Шаляпина за слова в адрес коллеги Ирины Дубцовой, которую тот назвал «сбитой летчицей».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин помиловал осужденного в России за наркотики американца. Трамп назвал это решение шагом к завершению конфликта на Украине

      Российский полицейский игрался с пистолетом и случайно выстрелил в напарника

      В Молдавии предсказали падение режима Санду

      Приложение Газпромбанка вернулось в AppStore

      Назначенного вором в законе Шакро Молодым смотрящим за российским регионом арестовали

      Прохор Шаляпин предложил сжечь российских знаменитостей на костре

      11-летняя российская школьница создала чат с откровенным контентом для детей

      В названной поставщиком пирожков с ртутью пекарне в Москве допустили диверсию

      Женщина устроила фиктивную свадьбу с незнакомцем и обманула семью на 159 миллионов рублей

      Самолет с россиянами на борту сменил курс и сел в другом месте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше