Прохор Шаляпин предложил сжечь российских знаменитостей на костре

Певец Прохор Шаляпин заявил, что сжег бы на костре представителей шоу-бизнеса

Певец и шоумен Прохор Шаляпин высказался о российском шоу-бизнесе, призвав сжечь артистов на костре. Об этом он заявил в подкасте «ЧЕРНОЕ/БЕЛОЕ».

Шаляпин выступил в защиту блогера Анастасии Ивлеевой, организатора скандальной «голой вечеринки». По словам артиста, он до сих пор не понимает, почему Анастасия подверглась настолько жесткой критике. Сам Прохор встретил ее в 2024 году и посчитал искренней и доброй девушкой.

«Я бы сжег на костре других людей. Несложно догадаться, кого», — заявил певец.

Шаляпин добавил, что российский шоу-бизнес стал «исчадием ада». «Каждый день эти мартышки скачут, пляшут. Я бы сослал их куда-нибудь копать траншеи», — сказал артист, уточнив, что на сцене остались бы только актриса Анна Калашникова, балерина Анастасия Волочкова и сам Прохор.

Ранее сообщалось, что певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал Шаляпина за слова в адрес коллеги Ирины Дубцовой, которую тот назвал «сбитой летчицей».