Сложность ремонта самого дорогого флагмана Samsung оценили

iFixit: В Samsung Galaxy S25 Ultra улучшили ремонтопригодность, но не до идеала

Специалисты компании iFixit оценили ремонтопригодность актуального флагмана Samsung. Об этом сообщается на сайте фирмы.

Энтузиасты, занимающиеся составлением инструкций для гаджетов, разобрали Galaxy S25 Ultra и назвали его самым ремонтопригодным смартфоном Galaxy. Однако авторы посетовали на некоторые детали устройства и заметили, что «до идеала далеко» и аппарат довольно сложно отремонтировать в домашних условиях.

Эксперты выделили аккумулятор, имеющий специальные язычки, с помощью которых его можно легко извлечь из телефона. Также они отметили модульную конструкцию основной камеры, но раскритиковали инженеров Samsung за то, что фронтальная камера держится на эпоксидной смоле. Кроме того, они раскритиковали производителя за то, что стилус S Pen потерял некоторые умные функции, которые были у предшественника, — по их мнению, это недопустимо для самого дорогого смартфона Samsung, который стоит 1400 долларов, или около 132 тысяч рублей.

«Общая картина не так уж и безоблачна. Официальные руководства по ремонту тусклые, неинтуитивные и сложные», — заметили авторы отчета. Также они отметили, что доступ к деталям флагмана может быть затруднен. На основе своих наблюдений специалисты iFixit поставили Galaxy S25 Ultra в рейтинге ремонтопригодности 5 из 10 баллов.

В конце сентября исследователи iFixit оценили ремонтопригодность iPhone 16 Pro и 16 Pro Max на 7 из 10 баллов. Они отметили, что Apple хорошо поработала над конструкцией аппаратов и заметно упростила процесс ремонта.