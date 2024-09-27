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19:04, 27 сентября 2024Наука и техника

Самый дорогой iPhone оказалось легко отремонтировать

iFixit: iPhone 16 Pro Max получил хорошую ремонтопригодность

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Исследователи iFixit оценили ремонтопригодность iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Об этом сообщается в видеоролике фирмы на YouTube.

Специалисты компании, которая составляет инструкции по ремонту к технике, изучили самые дорогие актуальные смартфоны Apple. Выяснилось, что компания хорошо поработала над конструкцией аппаратов и заметно упростила процесс ремонта.

В частности оказалось, что сканер LIDAR установлен отдельно от основной камеры и его легко заменить. К антенне mmWave также можно получить доступ, однако энтузиасты заметили, что титановый корпус iPhone 16 Pro и 16 Pro Max все еще может создавать помехи для ее работы. Размещение порта USB-C также оказалось значительно упрощено.

Ранее специалисты iFixit протестировали iPhone 16 и заявили, что девайс значительно проще отремонтировать, чем iPhone 15. Новый аппарат получил защищенный металлическим боксом аккумулятор и специальный клей, хватка которого ослабевает при подаче тока. Однако в iPhone 16 Pro и 16 Pro Max эти технологии не были применены. Тем не менее авторы проекта поставили смартфонам 7 из 10 баллов в рейтинге ремонтопригодности.

В конце сентября журналисты издания CNET рассказали, что цены на замену батарей актуальных смартфонов Apple выросли. Для iPhone 16 Pro Max стоимость замены аккумулятора составила 119 долларов, тогда как в случае iPhone 15 Pro Max это процедура обходилась на 20 долларов дешевле.

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      Андрей Ставицкий
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