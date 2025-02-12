Россиян призвали есть больше капусты в конце зимы

Терапевт Ораева: Квашеная капуста и брокколи сохранят здоровье в конце зимы

Терапевт Ширин Ораева рассказала, что употребление квашеной капусты и брокколи поможет сохранить здоровье в конце зимы. В разговоре с NEWS.ru врач призвала россиян есть больше этих продуктов.

Специалист объяснила, что в конце зимы организм важно обеспечить витаминами С и А. Первый из них содержится в большом количестве в брокколи, квашеной капусте, запеченном картофеле и красном болгарском перце. Второй — в моркови, шпинате, тыкве, томатах, батате.

Ораева призвала также включить в рацион свежую зелень, например укроп, лук и петрушку, а также свеклу, так как они необходимы для хорошей работы кишечника.

Ранее врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала о последствиях ежедневного поедания яиц. По ее словам, одно-два яйца на завтрак позволят нарастить мышечную массу, укрепить нервную систему и сбросить вес: яйца содержат мало калорий и хорошо насыщают.