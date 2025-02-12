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17:22, 12 февраля 2025Забота о себе

Россиян призвали есть больше капусты в конце зимы

Терапевт Ораева: Квашеная капуста и брокколи сохранят здоровье в конце зимы
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Natalya Loginova / Globallookpress.com

Терапевт Ширин Ораева рассказала, что употребление квашеной капусты и брокколи поможет сохранить здоровье в конце зимы. В разговоре с NEWS.ru врач призвала россиян есть больше этих продуктов.

Специалист объяснила, что в конце зимы организм важно обеспечить витаминами С и А. Первый из них содержится в большом количестве в брокколи, квашеной капусте, запеченном картофеле и красном болгарском перце. Второй — в моркови, шпинате, тыкве, томатах, батате.

Ораева призвала также включить в рацион свежую зелень, например укроп, лук и петрушку, а также свеклу, так как они необходимы для хорошей работы кишечника.

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