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17:49, 12 февраля 2025Наука и техника

«Ростех» оценил перспективы российского «Бережка»

«Ростех»: Боевой модуль «Бережок» для БМП будет востребован на Ближнем Востоке
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский боевой модуль Б05Я01 «Бережок», который можно использовать для модернизации боевых машин пехоты (БМП), будет востребован на Ближнем Востоке. Перспективы комплекса оценил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев в интервью РИА Новости.

Он отметил, что «Бережок», который устанавливают на российские БМП-2М, подтвердил свою эффективность в ходе СВО.
«Ожидаем, что модуль будет востребован у зарубежных эксплуатантов — на Ближнем Востоке БМП есть в парке наземной техники у многих стран», — сказал Оздоев.

Комплекс «Бережок» несет автоматическую пушку калибра 30 миллиметров, автоматический гранатомет, пулемет ПКТ и четыре противотанковые ракеты «Корнет». Также модуль получил современную систему управления огнем с панорамным прицелом командира и прицелом наводчика с тепловизором и лазерным дальномером.

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