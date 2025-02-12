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23:29, 12 февраля 2025Бывший СССР

Ротацию инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС отменили из-за интенсивной военной активности

Ротацию инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС отменили из-за военной активности
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

На Запорожской АЭС отменили ротацию инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за интенсивной военной активности, сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

Он назвал «совершенно неприемлемым», что сотрудники МАГАТЭ подвергаются такой опасности.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины сорвали ротацию экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Колонну с российскими военными и сотрудниками агентства обстреляли из минометов.

Она уточнила, что утром 12 февраля ротация началась штатно, но затем движение представителей МАГАТЭ было заблокировано ВСУ. Российские военные несколько часов ждали экспертов под ударами украинских беспилотников и угрозой обстрела, но специалисты не прибыли. Ввиду высоких рисков решено было отозвать российскую группу, объяснила официальный представитель МИД.

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