ВСУ обстреляли из минометов колонну с экспертами МАГАТЭ. Украина не хотела пускать специалистов к Запорожской АЭС

ВСУ ударили по колонне с экспертами МАГАТЭ в районе Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сорвали ротацию экспертов секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Колонну с российскими военными и сотрудниками агентства обстреляли из минометов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Перенесенная по вине Украины с 5 на 12 февраля плановая ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на ЗАЭС вновь не состоялась, указала дипломат. Она рассказала, что утром 12 февраля ротация началась штатно, но затем движение представителей МАГАТЭ было заблокировано ВСУ. Российские военные несколько часов ждали экспертов под ударами украинских беспилотников и угрозой обстрела, но специалисты не прибыли. Ввиду высоких рисков решено было отозвать российскую группу, объяснила официальный представитель МИД.

При возвращении колонна, в которой находились российские военные и эксперты секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу. Одновременно киевский режим совершил очередную попытку нападения на ЗАЭС при помощи БПЛА Мария Захарова официальный представитель МИД России

Расстояние от места падения одного из БПЛА до первого энергоблока ЗАЭС было не больше 300 метров, уточнила дипломат.

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В России заявили, что МАГАТЭ не хватает смелости признать угрозу станции от Украины

Об этом сказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, Агентству недостает смелости назвать вещи своими именами и указать на сторону, которая стоит за безрассудными действиями, способными привести к ядерной катастрофе.

Дипломат напомнил, что ВСУ регулярно обстреливают ЗАЭС и объекты ее критической инфраструктуры, а также город-спутник Энергодар, где проживают сотрудники станции. При этом в декабре прошлого года украинские военные также обстреляли колонну с экспертами МАГАТЭ.

Зеленский оценил возможность возвращения Украиной ЗАЭС

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что у Киева есть возможность прибегать только к политическим шагам, которых при этом недостаточно. Он добавил, что не видит возможностей на поле боя взять под контроль ЗАЭС, а те, которые есть, могут быть опасны.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов между тем говорил, что Москве придется рассмотреть вариант составления маршрута к Запорожской атомной электростанции через территорию России при сохранении угроз безопасности со стороны Украины. Пока маршрут проходит сначала по украинской, затем по российской территории.

Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию.