В МИД обвинили Киев в срыве ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Захарова: Киев атаковал ЗАЭС при помощи БПЛА и сорвал ротацию экспертов МАГАТЭ

Киев в очередной раз сорвал ротацию экспертов Секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и атаковал объект при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«Вынуждены сообщить, что перенесенная по вине Украины с 5 на 12 февраля плановая ротация экспертов Секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС вновь не состоялась. В очередной раз причиной стали провокационные действия украинцев», — заявила она.

По словам дипломата, украинские военные заблокировали движение для представителей МАГАТЭ, из-за чего российским солдатам пришлось несколько часов ожидать их в установленном месте под ударами беспилотников и угрозой обстрела.

В результате было принято решение об отзыве российской группы обеспечения ротации вместе с экспертами агентства, которые должны были покинуть станцию. Впоследствии колонна с российскими военными и представителями МАГАТЭ подверглась атакам с дронов и минометному обстрелу.

Как сообщила Захарова, одновременно с этим украинские войска предприняли попытку атаковать ЗАЭС беспилотниками. Она подчеркнула, что один из них упал на расстоянии 300 метров от первого энергоблока атомной электростанции.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что МАГАТЭ не хватает смелости признать, что угроза безопасности ЗАЭС исходит только от Украины. По его словам, Киев регулярно обстреливает ЗАЭС и объекты ее критической инфраструктуры.