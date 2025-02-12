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19:58, 12 февраля 2025Экономика

Центробанк резко поднял курс рубля

Курс доллара Банка России упал до минимальных с начала октября 94 рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетКурс доллара:

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Официальный курс российского рубля на четверг, 13 февраля, резко вырос. Доллар подешевел почти на два рубля, с 95,8 рубля до минимальных со 2 октября 2024 года 94,05 рубля. Об этом свидетельствуют данные на сайте Банка России.

Курс евро опустился с 99,16 до 98,01 рубля, а юань — с 13,03 до 12,77 рубля. Индекс Мосбиржи вырос до максимальных с июля значений, закрывшись на уровне 3025 пункта.

Российская валюта и фондовый рынок существенно растут в последние недели. С начала года доллар подешевел на пять рублей, а индекс Мосбиржи прибавил около 200 пунктов. С локальных минимумов конца прошлого года рост превышает 600 пунктов.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что сильнее всего на позитивные тренды влияют два фактора. Первый связан с улучшением механизмов работы экспортных компаний, что выразилось в более стабильном и своевременном поступлении валютной выручки на российский рынок.

В качестве второго он приводит позитивные ожидания инвесторов по поводу завершения конфликта на Украине. Начинающиеся контакты США и России позволяют им надеяться на скорые переговоры, которые приведут к остановке боевых действий и естественным образом поспособствуют росту.

Впрочем, Антонов отмечает, что укрепление рубля может закончиться новым спадом, так как все фундаментальные причины для его слабости, то есть дешевая нефть и санкции, пока остаются на месте.

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