Русский дом в Баку стал освобождать помещение, вывеску уже сняли

Российский информационно-культурный центр (Русский дом) в Баку освобождает помещение, в котором располагался. Об этом сообщил представитель организации, передает ТАСС.

По его словам, вывеску со здания уже полностью сняли. Также со стен в фойе и зале, где раньше проходили мероприятия организации, убрали картины, плакаты, афиши и сувениры на стеллажах. Он добавил, что некоторые предметы пока продолжают оставаться на местах, но передвижная выставка уже свернута.

Ранее МИД России сообщил, что дезинформация относительно Русского дома в Баку направлена на подрыв российско-азербайджанских отношений. Ведомство добавило, что в Азербайджане распространяются подложные материалы с призывом к бакинцам и «ко всем, кто ценит и уважает русское наследие и культуру», принять участие в некоем митинге в поддержку Русского дома в Баку.