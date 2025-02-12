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12:29, 12 февраля 2025Путешествия

Самолет с россиянами на борту сменил курс и сел в другом месте

Самолет «России» не смог сесть в Красноярске и приземлился в Абакане
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Самолет авиакомпании «Россия» сменил курс и сел в другом месте из-за непогоды в аэропорту прибытия. Об этом сообщил ТАСС.

12 февраля Airbus A319, на борту которого было 126 пассажиров, выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Красноярск. Отмечается, что в городе прибытия был сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, а температура опустилась до трех градусов ниже нуля.

Из-за плохого сцепления самолета с землей пилоты не смогли сесть в Красноярске и ушли на запасной аэродром в Абакане. Через некоторое время борт вылетел оттуда и благополучно приземлился в аэропорту назначения в 10:26 (6:26 мск).

Ранее самолет Ан-24 авиакомпании Utair выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке на Гыданском полуострове. На борту было 23 россиянина, включая членов экипажа.

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