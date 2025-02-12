Стал известен опередивший по издаваемости Достоевского автор

Писательница Анна Джейн стала самым издаваемым в России автором в 2024 году

Автор популярных молодежных романов Анна Джейн (настоящее имя Анна Потапкина) стала самым издаваемым автором в России в 2024 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Российской книжной палаты.

По информации источника, писательница обогнала по количеству изданных произведений классика российской литературы Федора Достоевского, который оказался на втором месте в рейтинге. Тройку лидеров замкнул автор «Мастера и Маргариты» и других знаковых произведений Михаил Булгаков.

Также в топе самых издаваемых авторов оказались Александр Пушкин, Эрих Мария Ремарк, Джейн Остин, Лев Толстой, Джордж Оруэлл, Майк Омер и Стивен Кинг. Примечательно, что американский автор, оказавшийся на 10 месте, официально заявил о прекращении сотрудничества с российскими издательствами из-за начала специальной военной операции (СВО), однако некоторые его контракты до сих пор действуют.

Отмечается, что всего в России в минувшем году продали на семь процентов больше книг и брошюр по сравнению с 2023 годом. Тиражи произведений увеличились на десять процентов — до 370 миллионов экземпляров.

Ранее стало известно, что продажи книг Нила Геймана упали после обвинений его в сексуальных преступлениях. Автор также объявлял о прекращении сотрудничества с российскими издательствами.