Стало известно об отказе дрейфующих в море на Сахалине рыбаков эвакуироваться

Дрейфующие в море на Сахалине рыбаки отказываются эвакуироваться из-за улова

Рыбаки, которые оказались отрезаны от материка из-за дрейфующей на Сахалине в Охотском море льдине, отказываются эвакуироваться на вертолете. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Рыбаки объяснили такое решение тем, что не хотят терять свой улов и приобретенные снасти. Мужчины заявили, что лучше дождутся лодку и доберутся до берега на ней.

О том, что на Сахалине от берега откололась льдина с 300 рыбаками, стало известно утром в среду, 12 февраля. Трещина льда образовалась в Корсаковском районе, сейчас идет операция по спасению людей.

В сети впоследствии появились кадры с льдины, где оказалось около трех сотен рыбаков. На них видно около десяти рыбаков, которые стоят на краю отколовшейся льдины и ожидают помощи. Голос за кадром говорит, что некий доброволец перевозит часть людей на своей лодке к берегу.