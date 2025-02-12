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08:05, 12 февраля 2025Россия

Стало известно об отказе дрейфующих в море на Сахалине рыбаков эвакуироваться

Дрейфующие в море на Сахалине рыбаки отказываются эвакуироваться из-за улова
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Рыбаки, которые оказались отрезаны от материка из-за дрейфующей на Сахалине в Охотском море льдине, отказываются эвакуироваться на вертолете. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Рыбаки объяснили такое решение тем, что не хотят терять свой улов и приобретенные снасти. Мужчины заявили, что лучше дождутся лодку и доберутся до берега на ней.

О том, что на Сахалине от берега откололась льдина с 300 рыбаками, стало известно утром в среду, 12 февраля. Трещина льда образовалась в Корсаковском районе, сейчас идет операция по спасению людей.

В сети впоследствии появились кадры с льдины, где оказалось около трех сотен рыбаков. На них видно около десяти рыбаков, которые стоят на краю отколовшейся льдины и ожидают помощи. Голос за кадром говорит, что некий доброволец перевозит часть людей на своей лодке к берегу.

ЖЗЛ
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