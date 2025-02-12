Появились кадры с дрейфующей в море льдины с 300 российскими рыбаками

Опубликованы кадры дрейфующей на Сахалине в Охотском море льдины с 300 рыбаками

В сети появились кадры, снятые на отколовшейся в Охотском море льдины, на которой находятся 300 человек. Видеозапись из Сахалина публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно около десяти рыбаков, которые стоят на краю отколовшейся льдины и ожидают помощи. Голос за кадром говорит, что некий доброволец перевозит часть людей на своей лодке к берегу. На место происшествия также прибыл вертолет, однако приземлиться, по словам автора видео, он пока не может.

По информации канала, на небольшом судне на воздушной подушке вывозят по четыре-пять человек за раз. Трещина на льду размером 10 метров образовалась от села Мальки до устья реки Долинки.

О том, что на Сахалине от берега откололась льдина с 300 рыбаками, стало известно утром в среду, 12 февраля. Трещина льда образовалась в Корсаковском районе, идет операция по спасению людей.