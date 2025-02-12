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23:39, 12 февраля 2025Мир

Суслов заявил о намерении Трампа решить судьбу Украины без Зеленского

Суслов: Путин и Трамп решат судьбу Украины и поставят Зеленского перед фактом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: White House / Global Look Press

Телефонный разговор российского президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом подтверждает намерение США начать переговорный процесс по завершению украинского кризиса. Об этом заявил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, пишет ТАСС.

Эксперт напомнил, что Путин и Трамп переговорили впервые с 2022 года. Специалист считает, что Вашингтон решил перейти к дипломатии и отказался от «попытки нанести России стратегическое поражение».

По мнению Суслова, важно то, что сначала Трамп позвонил Путину, а не Зеленскому. По мнению эксперта, Путин будет главным собеседником Трампа. По его мнению, украинский президент Владимир Зеленский и европейские партнеры будут поставлены перед фактом о дальнейшей судьбе Киева.

«Украину в принципе будут ставить перед фактом о том, о чем договорились великие державы», — подчеркнул он.

В среду, 12 февраля, Трамп провел телефонные переговоры с Путиным, затем он связался с Зеленским.

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