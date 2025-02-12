ЦБ добился решения о банкротстве одного российского банка

Арбитражный суд Москвы признал банк «Гарант-Инвест» банкротом

Арбитражный суд города Москвы по иску ЦБ РФ признал банк «Гарант-Инвест» банкротом. О том, что инстанция вынесла соответствующее решение 12 февраля сообщает госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), назначенная конкурсным управляющим.

О намерении регулятора добиваться еще одного решения в отношении банка, лишенного им лицензии в конце прошлого года, стало известно 15 января.

Среди причин ее отзыва в Центробанке называли нарушение нормативных актов, а также крупную недостачу наличных денежных средств, обнаруженную в ходе внеплановой проверки.

«Клиенты банка, не предъявившие свои требования в период действия временной администрации, могут оформить их на сайте АСВ либо направить с приложенными документами конкурсному управляющему Почтой России», — уточнили в среду в Агентстве, которое ранее исполняло и функции временной администрации «Гарант-Инвеста».