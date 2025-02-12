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17:47, 12 февраля 2025Путешествия

В Азербайджане нашли останки пропавшего три года назад в лесу туриста

Apa.az: В Азербайджане нашли останки пропавшего три года назад туриста из Индии
Алина Черненко

Фото: Ronald Rampsch / Shutterstock / Fotodom

В лесу Азербайджана нашли останки туриста из Индии, пропавшего три года назад. Об этом сообщает местное издание Apa.az.

Уточняется, что 9 февраля сотрудники полиции провели оперативно-разыскные мероприятия в лесном массиве «Шамиловка» возле села Джар. Они обнаружили останки гражданина Индии Маниканта Кондавити 1993 года рождения и его вещи: сумку, банковские карты и мобильный телефон. Их передали в прокуратуру для проведения соответствующих экспертиз.

По данным источника, в последний раз мужчину видели в Загатальском районе республики в мае 2022 года. Он отправился в лес в одиночку. Несмотря на поисковые работы с участием полиции, волонтеров и обученных собак, никаких следов индийца тогда не нашли.

Ранее россиянин разбил лагерь в горах Абхазии и бесследно исчез, оставив там все вещи. Более чем через неделю его нашли без признаков жизни.

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