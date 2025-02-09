В Абхазии нашли тело пропавшего россиянина

Тело пропавшего россиянина Берестнева нашли недалеко от озера Рица в Абхазии

Тело пропавшего больше недели назад россиянина Алексея Берестнева нашли 9 февраля в обрыве недалеко от озера Рица в Абхазии. Об этом заявили в пресс-службе МВД Абхазии, передает РИА Новости.

«Последнее место нахождения россиянина было установлено сотрудниками ОВД по Гудаутскому району 8 февраля — смотровая площадка "Прощай, Родина". Там же, в обрыве, его тело и было обнаружено утром 9 февраля», — отмечается в заявлении правоохранительного ведомства.

Дополнительно уточняется, что Берестнев пропал 30 января. Обстоятельства происшествия на данный момент выясняются.

Ранее стало известно, что Берестнев разбил лагерь в горах Абхазии и бесследно исчез, оставив там все вещи. Уточняется, что он 1986 года рождения и приехал из Тюменской области. Последний раз его видели недалеко от озера Рица. Поздней ночью мужчина зашел к сотрудникам администрации Рицинского национального парка за сигаретами. По словам руководителя парка, вид у россиянина был потерянный. Наутро Берестнев не объявился, оставив на месте лагеря свои личные вещи, включая документы.