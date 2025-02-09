Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:12, 9 февраля 2025Путешествия

В Абхазии нашли тело пропавшего россиянина

Тело пропавшего россиянина Берестнева нашли недалеко от озера Рица в Абхазии
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Telegram-канал МВД Абхазии

Тело пропавшего больше недели назад россиянина Алексея Берестнева нашли 9 февраля в обрыве недалеко от озера Рица в Абхазии. Об этом заявили в пресс-службе МВД Абхазии, передает РИА Новости.

«Последнее место нахождения россиянина было установлено сотрудниками ОВД по Гудаутскому району 8 февраля — смотровая площадка "Прощай, Родина". Там же, в обрыве, его тело и было обнаружено утром 9 февраля», — отмечается в заявлении правоохранительного ведомства.

Дополнительно уточняется, что Берестнев пропал 30 января. Обстоятельства происшествия на данный момент выясняются.

Ранее стало известно, что Берестнев разбил лагерь в горах Абхазии и бесследно исчез, оставив там все вещи. Уточняется, что он 1986 года рождения и приехал из Тюменской области. Последний раз его видели недалеко от озера Рица. Поздней ночью мужчина зашел к сотрудникам администрации Рицинского национального парка за сигаретами. По словам руководителя парка, вид у россиянина был потерянный. Наутро Берестнев не объявился, оставив на месте лагеря свои личные вещи, включая документы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Могу чего-то не знать». Трамп заявил, что поговорил с Путиным. Как на это отреагировали в Кремле?

      Популярный российский блогер раскрыл настоящее имя сына

      Над тренирующей ВСУ базой в Германии заметили неопознанные дроны

      В российском регионе депутат попал в ДТП и не выжил

      В Абхазии нашли тело пропавшего россиянина

      Внедорожник увернулся от удара украинского дрона-камикадзе и попал на видео

      Москвичам пообещали морозы в конце февраля

      В Греции опровергли угрозу тюрьмы для российского футболиста

      У севшего на мель на Сахалине китайского сухогруза нашли две пробоины

      Российские военные построили антидроновый коридор под Часовым Яром

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше