В ООН заявили о приветствии любых усилий по урегулированию конфликта на Украине

В ООН заявили, что рады любым усилиям по урегулированию конфликта на Украине

В ООН заявили, что приветствуют любые усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос журналистов о переговорах президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, передает ТАСС.

«Учитывая важность отношений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, ООН приветствует любые усилия по урегулированию вопросов путем регулярных контактов», — сказал Хак.

Он также добавил, что телефонный разговор является положительным событием.

Зампредставителя генсека добил, что организация также готова оказать помощь в разрешении кризиса на Украине, если ее об этом попросят.

Ранее Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным. По словам главы Белого дома, состоявшийся разговор был очень продуктивным. Политики обсудили мирное урегулирование на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других.

Американский лидер обратил внимание, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным немедленно начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине.