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12:00, 12 февраля 2025Силовые структуры

В России адвокат использовал натальную карту для оправдания преступника и лишился статуса

В ХМАО адвоката лишили статуса из-за использования натальной карты в суде
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Anastassiya Bezhekeneva / Shutterstock / Fotodom

Адвоката из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) лишили статуса из-за использования натальной карты для оправдания преступника в суде. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, юрист из Нефтеюганска работал по астрологическим схемам на протяжении 20 лет. Около года назад он защищал мужчину, который попался на заказе запрещенных веществ через интернет.

В зале суда адвокат заявил, что его подзащитному потребовались наркотики из-за «слишком мощного интеллекта», так как, согласно натальной карте, он «копия императрицы Екатерины II». Вскоре защитника лишили статуса адвоката из-за его эзотерических доводов.

Он собирается оспорить это решение.

Ранее адвокатская палата Москвы приняла решение о лишении Ильи Новикова (признан иноагентом в РФ и внесен в список террористов и экстремистов) статуса адвоката за «недостойное поведение и порочащие российскую адвокатуру высказывания».

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