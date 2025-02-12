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13:58, 12 февраля 2025Бывший СССР

В России предупредили ВСУ о возобновлении массированных ударов бомбами

Шлепченко: ВС РФ возобновили массированные удары бомбами по объектам ВСУ
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В ночь на 11 февраля Вооруженные (ВС) силы РФ начали массированный ракетный удар по военным объектам на Украине, были запущены крылатые ракеты «Калибр». Сообщалось, что после январской паузы российская авиация возобновила массированные удары бомбами на универсальных модулях планирования и коррекции. О тактике войск высказался военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

По некоторым данным, на покровском и кураховском участках все чаще фиксируется так называемый «покер», когда по одной цели применяется не менее четырех авиабомб за сброс. В ряде случаев после этого российская пехота получает возможность закрепиться без штурма. Как считает Шлепченко, новое применение «покера» — это возврат к тактике, которая позволила взломать укрепрайон Авдеевки. Также тактика применялась при уничтожении ВСУ на подступах к Часовому Яру.

«По мнению вражеских спецов, пауза в применении ФАБов на УМПК была вызвана тем, что наша "оборонка" перенастраивала электронику модулей планирования, что привело к увеличению дальности полета бомб на 1-3 километра. (...) Так или иначе, перерыв окончен, "чугуний" вновь массово летит», — предупредил эксперт.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что удары крылатыми ракетами «Калибр» по украинским военным объектам в ночь на 11 февраля был одним из самых мощных за весь период СВО. Он уточнил, что использование модернизированных ракет связано с улучшением противодействия средствам обнаружения противника, они летят по более сложной траектории, которая не позволяет их обнаружить.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник между тем указал, что цель удара по Украине — военная инфраструктура, которая снабжает боеприпасами и оружием ВСУ.

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