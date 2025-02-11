В России назвали цель массированного удара по Украине

Депутат Колесник назвал целью удара по Украине военную инфраструктуру

Цель удара по Украине – военная инфраструктура, которая снабжает боеприпасами и оружием Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Такую задачу массированной атаки депутат назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Цель — нанесение удара по энергетической инфраструктуре, по подстанциям, по железнодорожным станциям, которые снабжают военную логистику, через которую проходят боеприпасы и доставляется оружие в сторону фронта. То есть боеприпасы и оружие, которое применяется против наших войск. Это даст нашим войскам в дальнейшем возможность к наступлению. Это совершенно нормальная история — прерывание военной логистики противника», — объяснил Колесник.

Ранее стало известно, что в ночь на 11 февраля Вооруженные силы России (ВС РФ) начали массированный ракетный удар по военным объектам на Украине. Представители украинских воздушных сил сообщили, что со стороны Черного моря, предположительно, были запущены крылатые ракеты «Калибр».

