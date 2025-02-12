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14:09, 12 февраля 2025Россия

В России высказались о «демонстрации добрых намерений» Путиным

Пинчук: За освобождением Фогеля должен следовать демонстративный акт от США
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
Марк Фогель

Марк Фогель. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Возвращение на родину осужденного в России за контрабанду наркотиков американца Марка Фогеля прокомментировал в беседе с «Царьградом» доктор политических наук, первый министр госбезопасности Донецкой народной республики, политический обозреватель телеканала Андрей Пинчук.

Он назвал это решение российского лидера Владимира Путина актом доброй воли, однако отметил, что подобные акты происходили и с предыдущими лидерами СШАДжорджем Бушем-младшим и Бараком Обамой. Подобные решения, по словам Пинчука, являются попыткой выстроить нормальное взаимодействие между двумя странами.

По его мнению, за освобождением гражданина США в этот раз должен последовать такой же демонстративный акт с американской стороны. Он предположил, что, вероятно, визит министра финансов США Скота Бессента в Киев является преддверием этого демонстративного акта. Так, считает Пинчук, речь может идти о разморозке каких-то российских финансовых средств.

На следующий день после освобождения Фогеля в Кремле сообщили, что заключенный в США гражданин России вернется на родину по итогам контактов с Вашингтоном. Его им будет известно тогда, когда он будет возвращен в Россию.

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