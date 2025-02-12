В «Ростехе» рассказали об адаптивности противотанкового «Корнета»

«Ростех»: Управляемая ракета ПТРК «Корнет» может заменить полевую артиллерию

Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» в ходе специальной военной операции стал универсальным оружием. Об адаптивности ПТРК рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев в интервью РИА Новости.

«Хороший пример — управляемая противотанковая ракета "Корнета-Э", которая стала универсальным оружием на поле боя, во многих эпизодах заменяя полевую артиллерию. Такими ракетами уничтожаются бронетехника, укрепления противника, наблюдательные пункты, здания, где противник укрылся, скопления живой силы, вышки связи», — сказал он, отвечая на вопрос об адаптивности оружия.

Также Оздоев отметил, что на основе «Корнета» создали авиационный боеприпас Х-БПЛА для ударных дронов и комплекс «Булат». По его словам, «Булат» — это облегченный вариант «Корнета».

В декабре 2024 года концерн «Калашников» рассказал об испытаниях оборудования для дистанционного управления ПТРК «Конкурс-М». Новое изделие позволяет операторам поражать цели, находясь в укрытии.