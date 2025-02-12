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12:44, 12 февраля 2025Наука и техника

Войскам поставили очередную партию ракет «Искандер-М»

«Высокоточные комплексы» поставили войскам партию ракет ОТРК «Искандер-М»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в войска очередную партию ракет для оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М». Об этом со ссылкой на компанию сообщает ТАСС.

В холдинге отметили, что приступили к выполнению гособоронзаказа на 2025 год. «В новом году холдинг уже поставил заказчику партии высокоточного оружия, в том числе ракеты для ОТРК "Искандер-М"», — рассказали в компании.

Там добавили, что в рамках гособоронзаказа в новом году начаты поставки «управляемых артиллерийских боеприпасов "Краснополь-М2", легких многоцелевых управляемых ракет "Изделие-305", зенитных управляемых ракет для "Панцирей" и боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3».

Ранее холдинг сообщил, что поставил Вооруженным силам России первую в 2025 году партию боевых машин пехоты БМП-3.

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