Войскам поставили очередную партию ракет «Искандер-М»

«Высокоточные комплексы» поставили войскам партию ракет ОТРК «Искандер-М»

Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в войска очередную партию ракет для оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М». Об этом со ссылкой на компанию сообщает ТАСС.

В холдинге отметили, что приступили к выполнению гособоронзаказа на 2025 год. «В новом году холдинг уже поставил заказчику партии высокоточного оружия, в том числе ракеты для ОТРК "Искандер-М"», — рассказали в компании.

Там добавили, что в рамках гособоронзаказа в новом году начаты поставки «управляемых артиллерийских боеприпасов "Краснополь-М2", легких многоцелевых управляемых ракет "Изделие-305", зенитных управляемых ракет для "Панцирей" и боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3».

Ранее холдинг сообщил, что поставил Вооруженным силам России первую в 2025 году партию боевых машин пехоты БМП-3.