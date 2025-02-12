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17:54, 12 февраля 2025Культура

Янковский высказался о популярности Юры Борисова

Иван Янковский заявил, что Юра Борисов заслужил свою популярность и успех трудом
Андрей Шеньшаков

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Актер Иван Янковский, известный по ролям в сериалах «Топи» и «Преступление и наказание», высказал свое мнение о внезапной популярности и мировой славе, которая обрушилась на его коллегу Юру Борисова. Об этом он рассказал на премьере своего нового проекта «Аутсорс», где сыграл главную роль. Слова Янковского передает портал StarHit.

По словам внука легендарного Олега Янковского, Борисов заслужил свой успех тяжелым трудом.

«Он очень честный, конкретный, правдивый. Очень любит то, чем занимается. Кажется, что все, что с ним происходит сейчас, — результат его желаний и труда, которому он с головой отдается. В этом он, безусловно, прекрасен», — отметил артист.

Также Иван поделился своими эмоциями от возможности поработать со звездой нашумевшей «Аноры» на одной съемочной площадке. Недавно стало известно, что Янковский и Борисов, получивший номинацию на премию «Оскар», вместе сыграют в исторической драме «Битва моторов».

«Всегда мечтал поработать с Юрой, до этого не получалось. Он огромной души человек, большущий профессионал, так что я счастлив оказаться с ним на одной площадке и собственно вместе что-то создать. Дай Бог, чтобы это было интересно и здорово», — признался он.

Ранее сообщалось, что актеры вместе появятся в проекте, посвященном автогонщику Андрею Нагелю, которого сыграет Янковский, и инженеру-конструктору Дмитрию Бондареву, чей образ на экране воплотит Борисов. Сюжет картины рассказывает о первом российском автомобиле «Руссо-Балт» и его участии в гонке в Монте-Карло.

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