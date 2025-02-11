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16:57, 11 февраля 2025Культура

Борисов и Янковский снялись в одном фильме

Актеры Юра Борисов и Иван Янковский снялись в фильме «Битва моторов»
Ольга Коровина

Кадр: фильм «Битва моторов»

Российские актеры Иван Янковский и Юра Борисов снялись в исторической драме «Битва моторов». Об этом сообщает онлайн-сервис «Кинопоиск».

Сюжет картины разворачивается в 1908 году и повествует о выпуске первых отечественных автомобилей «Руссо-Балт». Их разработкой занимался автогонщик Андрей Нагель (Янковский) с помощью инженера-конструктора Дмитрия Бондарева (Борисов). Жизнеспособность машины создатели решили доказать на ралли в Монте-Карло.

Известно, что специально для спортивной драмы были спроектированы и изготовлены десять автомобилей дореволюционной эпохи. Помимо Санкт-Петербурга, съемки фильма пройдут в Москве и Черногории.

«Битва моторов» — первый проект, где Борисов и Янковский вместе исполнили главные роли. В фильме также снялись Паулина Андреева, Алексей Гуськов, Дарья Муреева и другие артисты, а в качестве режиссера выступил Илья Маланин, дебютировавший с лентой «Ненормальный» в 2024 году. Премьера картины запланирована на осень 2026 года.

Ранее сообщалось, что в России экранизируют популярный роман Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.». В качестве режиссера выступит Василий Бархатов.

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