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12:05, 10 февраля 2025Культура

По роману Пелевина снимут сериал

Режиссер Василий Бархатов снимет сериал по роману Пелевина «Трансгуманизм Inc.»
Ольга Коровина

Фото: ЭКСМО

В России экранизацируют популярный роман Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.». Об этом сообщает онлайн-сервис «Кинопоиск» со ссылкой на «Плюс Студию», которая займется созданием проекта.

По информации источника, в качестве режиссера выступит Василий Бархатов, снимавший сериал «С нуля» и известный как театральный постановщик, работавший над спектаклями на сценах Михайловского и Большого театров. Сообщается, что сценарий уже готов, проект будет состоять из шести серий-новелл.

Роман Пелевина «Трансгуманизм Inc.» рассказывает о мире будущего, где люди могут поместить мозг в специальное баночное хранилище и таким образом обрести бессмертие, однако эта процедура стоит огромных денег и доступна далеко не каждому.

Ранее стало известно, что продажи книг культового писателя Нила Геймана в России упали после того, как автора «Благих знамений» и «Американских богов» обвинили в сексуальном насилии.

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