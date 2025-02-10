По роману Пелевина снимут сериал

Режиссер Василий Бархатов снимет сериал по роману Пелевина «Трансгуманизм Inc.»

В России экранизацируют популярный роман Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.». Об этом сообщает онлайн-сервис «Кинопоиск» со ссылкой на «Плюс Студию», которая займется созданием проекта.

По информации источника, в качестве режиссера выступит Василий Бархатов, снимавший сериал «С нуля» и известный как театральный постановщик, работавший над спектаклями на сценах Михайловского и Большого театров. Сообщается, что сценарий уже готов, проект будет состоять из шести серий-новелл.

Роман Пелевина «Трансгуманизм Inc.» рассказывает о мире будущего, где люди могут поместить мозг в специальное баночное хранилище и таким образом обрести бессмертие, однако эта процедура стоит огромных денег и доступна далеко не каждому.

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