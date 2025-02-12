Женщинам указали на причины боли внизу живота

Гинеколог Волкова: Резкая боль внизу живота может возникать при миоме и спайках

Боль внизу живота, особенно если она возвращается после окончания действия обезболивающих препаратов, нельзя игнорировать, предупредила гинеколог Екатерина Волкова. На характерные признаки опасной боли внизу живота она указала женщинам в Telegram-канале.

Волкова объяснила, что тянущая боль внизу живота может возникать из-за варикоза вен в малом тазу. В этом случае она появляется в момент возбуждения или после оргазма, а также при долгом сидении или стоянии. Еще одной частой причиной болезненных ощущений внизу живота, по ее словам, являются различные гинекологические заболевания: миома матки, эндометриоз, спайки, киста яичника.

Кроме того, резкая боль с одной стороны живота может указывать на внематочную беременность, продолжила врач. В этом случае, по ее словам, этот симптом чаще всего сопровождается задержкой менструации или нарушением цикла в виде мазни, падением давления и обмороком. При этом острая интенсивная боль в совокупности с температурой, интоксикацией, тошнотой характерна для воспаления матки и придатков, добавила гинеколог. Также спазмы внизу живота могут возникать при стрессе или при неготовности к половому контакту.

Ранее Волкова назвала хронический стресс и повышенный уровень эстрогенов тревожными симптомами таких распространенных и опасных женских заболеваний, как эндометриоз, разрастание полипов и миом в матке. Врач предупредила, что от этих недугов можно избавиться только с помощью операций, в то время как их игнорирование может привести к бесплодию или удалению матки.