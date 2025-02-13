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12:56, 13 февраля 2025Экономика

Просрочка по кредитам в России выросла в полтора раза

«Известия»: Просрочка по потребкредитам выросла в 1,5 раза, до 150 млрд рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По итогам 2024 года просрочка по потребительским кредитам в России взлетела в полтора раза, до 150 миллиардов рублей или 1,8 процента. Об этом со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) пишут «Известия».

В предыдущие три года показатель стабильно находился на уровне 1,1 процента, но в прошлом году начал расти. При этом общий объем долга повышался в течение трех кварталов, но в четвертом на фоне сложностей с выдачей кредитов, как из-за высокой ставки, так и в связи с ужесточением политики Центробанка, снизился на 10 процентов, до 8,4 триллиона рублей.

Глава направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова объяснила, что рост просрочки связан с возрастающей сложностью выплат по кредитам для населения из-за инфляции. При этом, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, рост доходов к концу года замедлился, что дополнительно провоцирует трудности с обслуживанием кредитов.

Экономист РЭУ имени Плеханова Венера Шайдуллина добавила, что просрочка растет на фоне закредитованности населения. К концу декабря общий объем долга, включая ипотечные кредиты, достигли рекордных 37 триллионов рублей.

По словам Чернова, ситуация может оказаться даже хуже, чем выглядит сейчас, потому что проблемные долги проявляются в статистике банков появляются через несколько месяцев после того, как возникают реально. По сути, в настоящее время можно говорить о задолженностях, которые возникли еще летом, а к концу года ситуация, скорее всего, стала заметно хуже.

Ранее сообщалось, что в январе российские банки одобряли только каждую двадцатую заявку на кредит, а 95 процентов отклонялись. В качестве причины источники в банках называют рекордно высокую ключевую ставку Центробанка, из-за которой проценты по кредитам становятся непосильными для заемщиков.

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