Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:30, 13 февраля 2025Наука и техника

В недорогих смартфонах появится ИИ

Qualcomm представила Snapdragon 6 Gen 4 — чип с ИИ для недорогих смартфонов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lukmanazis / Shutterstock / Fotodom

В смартфонах среднего класса будут чаще появляться функции искусственного интеллекта (ИИ) — благодаря новому процессору Qualcomm. Об этом сообщает издание Engadget.

Американская компания представила чип Snapdragon 6 Gen 4 — первая модель среднего класса с поддержкой ИИ. В Qualcomm рассказали, что процессор позволит подавлять внешний шум во время разговоров, использовать продвинутые голосовые помощники и многое другое. Также модель поддерживает INT4, что позволит поддерживать ИИ-сервисы на компактных устройствах.

Производительность центрального процессора Snapdragon 6 Gen 4 на 11 процентов выше, чем у предшественника. Увеличение мощности графического процессора — 29 процентов. Чип для недорогих телефонов также должен обеспечить увеличение скорости передачи данных через Wi-Fi и 5G.

«Все это означает, что пользователям Android не придется тратиться на флагманские устройства, чтобы получить новейшие функции ИИ и достойную скорость», — отметили журналисты издания. В Qualcomm заявили, что первыми чип Snapdragon 6 Gen 4 получат Oppo и Honor, которые интегрируют его в свои смартфоны.

Ранее в Google заявили, что очередная конференция разработчиков Google I/O пройдет 20 и 21 мая. Ожидается, что на ней анонсируют Android 16.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Курс рубля взлетел

      На Украине ввели санкции против нескольких олигархов

      План по объединению двух автогигантов потерпел окончательный крах

      В Госдуме назвали возможное место встречи Путина и Трампа

      Врачи не поверили в смертельно опасную болезнь девушки из-за ее возраста

      Цены на один вид жилья в России резко пошли вверх

      Россиянин отказался сообщать о готовящемся теракте в аэропорту и получил штраф

      Артемий Лебедев предостерег россиян от опасного мнения о Западе

      Названа способная перехватить российский «Орешник» система ПВО

      Десятки гробов с личными данными усопших обнаружили на свалке в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше