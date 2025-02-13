В недорогих смартфонах появится ИИ

Qualcomm представила Snapdragon 6 Gen 4 — чип с ИИ для недорогих смартфонов

В смартфонах среднего класса будут чаще появляться функции искусственного интеллекта (ИИ) — благодаря новому процессору Qualcomm. Об этом сообщает издание Engadget.

Американская компания представила чип Snapdragon 6 Gen 4 — первая модель среднего класса с поддержкой ИИ. В Qualcomm рассказали, что процессор позволит подавлять внешний шум во время разговоров, использовать продвинутые голосовые помощники и многое другое. Также модель поддерживает INT4, что позволит поддерживать ИИ-сервисы на компактных устройствах.

Производительность центрального процессора Snapdragon 6 Gen 4 на 11 процентов выше, чем у предшественника. Увеличение мощности графического процессора — 29 процентов. Чип для недорогих телефонов также должен обеспечить увеличение скорости передачи данных через Wi-Fi и 5G.

«Все это означает, что пользователям Android не придется тратиться на флагманские устройства, чтобы получить новейшие функции ИИ и достойную скорость», — отметили журналисты издания. В Qualcomm заявили, что первыми чип Snapdragon 6 Gen 4 получат Oppo и Honor, которые интегрируют его в свои смартфоны.

Ранее в Google заявили, что очередная конференция разработчиков Google I/O пройдет 20 и 21 мая. Ожидается, что на ней анонсируют Android 16.