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05:01, 13 февраля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Военный эксперт высказался о способности ВСУ организовать новое наступление

Политолог Глазунов связал способность ВСУ к наступлению с мобилизацией 18-летних
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться организовать еще одно наступление в случае, если в стране будет снижен возраст мобилизации, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Условие, при котором украинской армия может быть способна на еще одну попытку наступления.

Ранее стало известно, что российские военные предотвратили масштабное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Сообщалось, что Украина направила к этому участку границы более десятка единиц техники и замаскировала ее в укрытии. После того как российская разведка узнала о секретной точке дислокации боевых машин, операторы дронов направили в этот район беспилотники на оптоволокне и нанесли удар по замаскированным боевым машинам.

«Для них главное — это показать США и ЕС, что они могут воевать, наносить поражение России. Они готовы на все — "до последнего украинца" — лишь бы их поддерживал Запад. Зеленский понимает, что выборы, которые точно будут, он проиграет, и никто с ним заключить мир не будет. Это означает, что с него будет спрос», — объяснил Глазунов.

Они могут организовать еще одно широкомасштабное наступление в случае, если мобилизуют от 18 до 25 лет молодежь и хотя бы немного, месяц, ее обучат

Олег Глазуноввоенный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

В середине января глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что спецназ «Ахмат» совместно с Воздушно-космическими силами (ВКС) России ведут бои с ВСУ в Белгородской области близ поселка Красная Яруга.

Он также показал кадры работы танка Т-64 и российской авиации по украинским укреплениям в лесопосадках. «Зачистка российской территории от вражеского присутствия успешно продолжается», — добавил Кадыров.

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