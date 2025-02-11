Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:45, 11 февраля 2025Россия

Стало известно о срыве масштабного наступления Украины на Белгородскую область

Shot: ВС России сорвали масштабное наступление ВСУ на Белгородскую область
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Российские военные предотвратили масштабное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. О его срыве стало известно из публикации Telegram-канала Shot.

По информации издания, Украина согнала к этому участку границы более десятка единиц техники и замаскировала ее в укрытии. После того как российская разведка узнала о секретной точке дислокации боевых машин, операторы дронов направили в этот район беспилотники на оптоволокне и нанесли удар по замаскированным боевым машинам.

Отмечается, что спрятанная для наступления техника ВСУ, среди которой оказались польские боевые машины пехоты Rosomak и украинские бронетранспортеры «Козак», была уничтожена и таким образом Россия сорвала наступление на новом участке.

Ранее российский военный корреспондент Евгений Поддубный написал в блоге об ошеломительных для Украины событиях в Курской области.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о срыве масштабного наступления Украины на Белгородскую область

      Маск отреагировал на слова Зеленского об отмене выборов на Украине

      Жена Галустяна показала фигуру в купальнике

      В Эстонии житель возмутился отключению страны от БРЭЛЛ

      На льготы российским фермерам перестало хватать денег

      Россиянка побывала в Мексике и описала местных девушек фразой «русский парень не потянет»

      Звезда реалити-шоу рассказал о переменах в жизни после сердечного приступа

      ОАК создаст системы запуска ударных БПЛА с самолетов

      Глава атакованного дронами региона России рассказал о ситуации на загоревшемся предприятии

      Украинские дроны массово атаковали Саратовскую область. Загорелся нефтеперерабатывающий завод

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше