Shot: ВС России сорвали масштабное наступление ВСУ на Белгородскую область

Российские военные предотвратили масштабное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. О его срыве стало известно из публикации Telegram-канала Shot.

По информации издания, Украина согнала к этому участку границы более десятка единиц техники и замаскировала ее в укрытии. После того как российская разведка узнала о секретной точке дислокации боевых машин, операторы дронов направили в этот район беспилотники на оптоволокне и нанесли удар по замаскированным боевым машинам.

Отмечается, что спрятанная для наступления техника ВСУ, среди которой оказались польские боевые машины пехоты Rosomak и украинские бронетранспортеры «Козак», была уничтожена и таким образом Россия сорвала наступление на новом участке.

Ранее российский военный корреспондент Евгений Поддубный написал в блоге об ошеломительных для Украины событиях в Курской области.