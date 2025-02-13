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17:04, 13 февраля 2025Наука и техника

Экспортный потенциал российского «Тора» оценили

Эксперт Ходаренок: ЗРК «Тор» имеет большой экспортный потенциал
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности семейства «Тор» доказали свою эффективность в боевых условиях, поэтому они будут востребованы на рынке. Экспортный потенциал российского ЗРК оценил военный эксперт Михаил Ходаренок в беседе с ТАСС.

«Комплексы ЗРК "Тор" очень хорошо показали себя в боях, особенно при стрельбе по малоразмерным целям с малой отражающей поверхностью. Они прекрасно их видят, очень эффективно работают в любых условиях обстановки. Система имеет, безусловно, очень большой экспортный потенциал, поскольку выпускается с конфигурацией на любой вкус потенциального покупателя», — сказал он полях международной авиационно-космической выставки Aero India 2025.

Отмечается, что «Тор» могут выпускать на гусеничном и колесном шасси, а также в качестве автономного модуля. Эксперт подчеркнул, что ЗРК хорошо показал себя в ходе прикрытия российской авиабазы в Сирии и во время спецоперации.

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В июне 2024 года заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Вячеслав Дзиркалн сообщил, что разработку морской версии ЗРК «Тор-М2КМ» могут завершить до конца года. «Тор-М2КМ» — это модификация «Тор-М2» в модульном исполнении, которая отличается отсутствием шасси.

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