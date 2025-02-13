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15:57, 13 февраля 2025Наука и техника

Индия локализует производство АК-203

«Рособоронэкспорт»: Индия на 100 процентов локализует производство АК-203
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Индия планирует полностью локализовать производство российских автоматов АК-203. Об этом генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил РИА Новости.

«За десятки лет мы реализовали различные формы сотрудничества от производства продукции в Индии по российской лицензии до совместной разработки и производства. Индия движется к 100-процентной локализации производства автоматов Калашникова АК-203 на национальных мощностях», — сказал он.

Также Михеев отметил, что Индия осваивает производство оперенных бронебойных подкалиберных снарядов «Манго» для танков Т-90С.

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АК-203 — это модификация АК-200 под патрон калибра 7,62 на 39 миллиметров. В 2023 году на совместном предприятии Indo-Russian Rifles Private Limited началось производство АК в Индии. АК «двухсотой серии» оснащают пистолетной рукояткой, регулируемым прикладом и универсальными планками для крепления аксессуаров.

В июле 2024 года стало известно, что концерн «Калашников» за шесть месяцев изготовил более трех тысяч инструментов для производства автоматов АК-203 в Индии.

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