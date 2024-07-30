«Калашников» изготовил тысячи инструментов для производства АК-203 в Индии

«Калашников»: изготовлены тысячи инструментов для производства АК-203 в Индии

«Калашников» в первом полугодии изготовил более трех тысяч инструментов для производства автоматов АК-203 в Индии. Об этом концерн сообщил в Telegram.

Среди изготовленных инструментов — режущий инструмент, штампы и оснастка, необходимые для лицензионного производства автоматов в Индии.

«Инструмент изготовлен и отгружен в срок и в полном объеме — это наша приоритетная задача, которую мы решаем в условиях действующего контракта», — сказал президент концерна Алан Лушников.

Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что Минобороны Индии получило партию из 35 тысяч автоматов АК-203, выпущенных на российско-индийском предприятии.