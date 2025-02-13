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09:04, 13 февраля 2025Путешествия

Иностранцы массово устремились в Россию

Количество посетивших Россию иностранцев увеличилось на 18 процентов в 2024 году
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Иностранцы массово устремились в Россию — количество посетивших страну гостей из-за рубежа в 2024 году увеличилось на 18 процентов в сравнении с 2023-м. К такому выводу пришли аналитики компании «МегаФон», проанализировав данные о подключении иностранных абонентов к своей сети, результаты исследования попали в распоряжение «Ленты.ру».

Абсолютным лидером среди всех стран по числу въехавших абонентов стал Китай — каждый пятый иностранный гость был из Поднебесной, а годовой прирост составил 64 процента.

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«Гонконг, идущий в статистике отдельной строкой, занял второе место по Юго-Восточной Азии, его жители посещали Россию в 2,5 раза больше, чем годом ранее, — говорится в сообщении. — На третьем месте — Индия и Япония, которые показали равное количество гостей и их годовой прирост в 50 процентов».

Лидерами среди стран ближнего зарубежья стали Казахстан, Белоруссия и Таджикистан. При этом Казахстан и Белоруссия продемонстрировали прирост за год на 23 и 12 процентов соответственно, а Таджикистан потерял 11 пунктов.

Тем временем число посетивших Россию жителей европейских государств сократилось на 12 процентов и составило 22 процента от общего числа иностранных абонентов. Тем не менее отдельные страны показали рост: гостей из Болгарии в минувшем году оказалось больше на 123 процента, из Мальты — на 67 процентов, из Италии на 57 процентов.

Ранее стало известно, что россияне массово устремились в Европу. Туристы стали активнее интересоваться отдыхом в странах Старого Света. Соотечественники начали чаще бронировать номера в отелях Италии, Испании и Франции.

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