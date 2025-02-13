РИА Новости: Киев назначил руководить Запорожьем выходцев из западной Украины

Украинские власти назначили руководить городом Запорожье выходцев из западной части страны. Об этом заявил местный житель по имени Константин, передает РИА Новости.

Он рассказал, что нынешние городские власти активно поддерживают радикальные и русофобские настроения среди местных жителей, а также оказывают давление на несогласных с такой политикой. По словам жителя города, в Запорожье очень много пришлых людей, которые говорят на украинском языке. Он добавил, что они также заставляют разговаривать на украинском языке местных жителей, а за разговоры на русском могут вызвать полицию.

«Пришлые — это западная Украина, Житомир, Тернополь. Правительство ставит свои кадры, которые выгодно, которые будут все контролировать. Их поставили, чтобы поддерживать радикальную позицию. Началось это с 2014 года, но жестко все пошло с 2022 года», — отметил он.

Ранее Константин сообщил, что многие жители Запорожья не намерены уезжать из города в случае приближения Российской армии. По его словам, выезжать из города не планируют даже те, кто раньше служил в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

