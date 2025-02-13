В российском городе последствия капремонта стали поводом для обращения к президенту

В Кирове капремонт обернулся для жильцов плесенью и разрушенной вентиляцией

В Кирове капремонт дома обернулся для жильцов появлением плесени и разрушенной вентиляцией. О печальных последствиях ремонтных работ рассказали в местном отделении «Народного фронта».

С коммунальными проблемами после прошедшего капремонта столкнулись собственники трехэтажки по улице Свободы. Работы состоялись в 2023 году: обновление кровли, фасада, фундамента и подвала обошлось более чем в 8 миллионов рублей. По их окончании выяснилось, что новая крыша не соответствует нормам пожарной безопасности. Предписание об устранении нарушений МЧС направили управляющей компании, а та, в свою очередь, — в Фонд капремонта. Однако подрядчик так этого и не сделал.

Кроме того, местные жители обвиняют ремонтников в разрушении и вентиляции. По их словам, туда попал строительный мусор, из-за чего теперь они не функционируют. Вдобавок из-за повреждения фановых стояков в здании периодически возникают проблемы со сливом в раковине и ванной. Козырьки во время ремонта кровли прикрепили к фасаду неплотно, из-за чего стекающая вода мгновенно испортила свежевыкрашенные стены. Сами же козырьки покрылись грибком.

Тротуарная плитка после проведенного ремонта осталась поломана. Дом сдали без отмостки, противопожарные двери и откосы окон не заменили. В ходе работ также были затоплены подъезд и три квартиры, но за два года ущерб жильцам никто не возместил.

Жалобы в полицию и министерство энергетики и ЖКХ результата не принесли. Кировчане решили довести дело до президента и обратились к нему на прямую линию. Теперь ситуацией с домом занялись общественники. Волонтеры «Народного фронта» обратились в прокуратуру.

Ранее с бездействием УК столкнулись жители одного из домов в Барнауле. Из-за свисающих с крыши сосулек горожане вынуждены ежедневно подвергать себя опасности. Забросили коммунальщики и квартиры: весь третий этаж здания затоплен, вода капает прямо с потолка даже в квартирах со свежим ремонтом.